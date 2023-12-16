疫後報復性消費與旅遊，讓信用卡出現20年來最大成長動能。據各發卡機構公告，11月信用卡刷卡量達3,662億元，創同期新高，累計前11月刷卡量近3.84兆元，年增21.6％，已刷贏去年全年、提早創新高。
12月一向是每年刷卡量次高，有耶誕及歲末檔期，加上百貨周年慶、元旦出遊前刷旅費等，估計全年信用卡刷卡量應可破4.2兆元，除創新高外，年成長應可逾20％，是信用卡公布統計、即20年來最大年增幅。疫後解封第一個完整年度，加上機票、旅費仍高，報復性出遊與購物刷卡量，讓今年前11月中有10個月刷卡創同期新高，且僅有2月、4月單月刷卡量不到3,000億元，其餘9個月都刷破3,000億元。
中信銀11月信用卡刷卡金額619億元、累計前11月信用卡消費金額6,774億元，較去年同期多刷1,547億元，年成長近30％，持續創下歷年新高。。
排名第二的國泰世華銀11月信用卡簽帳金額達568億元，累計前11月簽帳已逾6,300億元，超越去年全年簽帳金額，今年簽帳可望再創新高。11月適逢電商雙11及百貨週年慶大檔促銷，加上旅遊持續熱絡帶動整體消費成長，因此在電商、百貨及旅遊等主要通路簽帳皆較去年同期成長。
北富銀11月單月信用卡刷卡量達534億元，排名業界第三，較去年同期成長50％，創其單月刷卡量新高。北富銀指出，好市多聯名卡發行及全民旅遊需求增，在量販超市及旅遊類別消費成長快速。前11月累計刷卡金額已破4,300億元創新高，年增率達38％。
第四名的玉山銀11月簽帳金額為436億元，創同期最高，前11月的簽帳金額5,031億元，年增率近15％，連九個月呈雙位數成長，預估全年亦會創新高。第五名是台新銀行11月有408億元，前11月累計4,277億元，年增約23％。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：