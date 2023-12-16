近十年國人信用卡刷卡量變化

疫後報復性消費與旅遊，讓信用卡出現20年來最大成長動能。據各發卡機構公告，11月信用卡刷卡量達3,662億元，創同期新高，累計前11月刷卡量近3.84兆元，年增21.6％，已刷贏去年全年、提早創新高。

12月一向是每年刷卡量次高，有耶誕及歲末檔期，加上百貨周年慶、元旦出遊前刷旅費等，估計全年信用卡刷卡量應可破4.2兆元，除創新高外，年成長應可逾20％，是信用卡公布統計、即20年來最大年增幅。疫後解封第一個完整年度，加上機票、旅費仍高，報復性出遊與購物刷卡量，讓今年前11月中有10個月刷卡創同期新高，且僅有2月、4月單月刷卡量不到3,000億元，其餘9個月都刷破3,000億元。

中信銀11月信用卡刷卡金額619億元、累計前11月信用卡消費金額6,774億元，較去年同期多刷1,547億元，年成長近30％，持續創下歷年新高。。

排名第二的國泰世華銀11月信用卡簽帳金額達568億元，累計前11月簽帳已逾6,300億元，超越去年全年簽帳金額，今年簽帳可望再創新高。11月適逢電商雙11及百貨週年慶大檔促銷，加上旅遊持續熱絡帶動整體消費成長，因此在電商、百貨及旅遊等主要通路簽帳皆較去年同期成長。

北富銀11月單月信用卡刷卡量達534億元，排名業界第三，較去年同期成長50％，創其單月刷卡量新高。北富銀指出，好市多聯名卡發行及全民旅遊需求增，在量販超市及旅遊類別消費成長快速。前11月累計刷卡金額已破4,300億元創新高，年增率達38％。

第四名的玉山銀11月簽帳金額為436億元，創同期最高，前11月的簽帳金額5,031億元，年增率近15％，連九個月呈雙位數成長，預估全年亦會創新高。第五名是台新銀行11月有408億元，前11月累計4,277億元，年增約23％。