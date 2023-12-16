美國聯準會（Fed）放鴿為市場帶來樂觀情緒，美股帶頭衝，台北金融市場繼續上攻，15日股匯雙漲，台股盤中衝上今年新高，新台幣兌美元也隨之走強，隨外資熱錢回頭大量湧入，匯價近二日狂升2.58角，本周新台幣再次急拉尾盤，周線喜收連五紅。
匯銀主管指出，Fed在年底前送大禮，市場持續消化慶祝行情，外資已連二日買超台股，且「一直匯錢進來」，助攻15日新台幣步步走揚，最高觸及31.23元價位，但後續隨亞幣拉回，加上尾盤央行進場調節，升幅應聲收斂，終場收在31.268元、升6.2分，匯價創逾二周新高，總成交量放大至21.83億美元。
新台幣已連二周在周末強拉尾盤，本周初市場觀望美國經濟數據及FOMC會議，短線熱錢回防下，新台幣一度回測31.6元價位，但在Fed會後發表鴿派談話，匯價有如搭雲霄飛車，單周升值1.06角或0.34％，周線已連五紅，若美元斷腿下行趨勢不變，新台幣12月有望創下今年首次連二月收紅。
但因12月是上市櫃公司年度關帳，若新台幣急升，部分產業、尤其是金融業，恐再現匯兌損失，造成獲利回吐。
匯銀主管認為，Fed鴿派談話等於宣判美元多頭謝幕，近一周主要亞幣強勢反彈，日圓狂升1.49％升幅最大，其次為泰銖強漲1.34％、人民幣衝高0.87％，其餘亞幣升值0.11％～0.79％，新台幣升幅居中；馬來幣及菲律賓披索則小貶。
外匯交易員也說，下周匯市焦點將是日本央行（BoJ）的利率決策，日圓走勢將是帶動亞幣續漲關鍵；另一方面，美國公債殖利率下行，預期近期會有一波市場熱錢從美國流出，而目前最看好亞洲市場，外資連續兩天買超台股，近日美股大漲，但台股漲幅未等幅跟上，外資看準台股後續漲幅空間，短線上繼續買超台股，帶動新台幣上漲空間。
交易員認為，新台幣上檔已從先前預估的32元整數，一舉下修到31.7元左右，「短期應不會再看到32元價位」，目前匯價上漲趨勢已確立；不過，美元即使回落，短期仍有技術性空檔的回補買盤，不會一下跌破100大關，加上後續任何經濟數據都有變數，新台幣不會搭高速電梯強升，預料仍是緩升格局為主，先力圖升破31.2元價位。
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