美國消費者物價指數（CPI）持續下降，聯準會暫停升息，市場預期聯準會已在7月完成本輪歷史性的升息，隨著美10年期公債殖利率拉回，美股如同過去年底上漲慣性，11月強勁反彈，在美股上漲及外資轉為買超帶動下，台股突破17,463高點延伸之中期下降線壓力向上，11月月K線收實體中長紅線，月RSI及9月KD值都略轉折交叉向上，出現中長期整理後轉強訊號。
大盤在11月20日出現月線和季線黃金交叉助漲架構，周RSI及9周KD值都向上，中期走勢明顯轉強，不過大盤雖突破17,463高點，但漲勢並未如5月22日月線及季線形成黃金交叉時強勢，5月那次，指數由16,180點一路震盪攻堅至17,346高點，上漲了1,166點，但此次黃金交叉，呈現緩步震盪攻堅走勢，指數由17,210點上漲至17,743高點，原先進入約三周多的高檔震盪走勢，再因聯準會12月會議表示明年將降息3碼，升息周期或許已經結束，激勵美股上漲，費半指數創歷史高價帶動下，大盤由台積電領軍擴量上攻，突破短中期盤局，再創今年反彈高點。
此波漲勢相對緩和的主因是大盤基期較高，指數很快面臨17,500點的套牢壓力區，成交量雖上升，但月均量僅緩增，中期攻堅力道不太強，而5月那波漲勢，指數由較低位置上漲，成交量穩定放大，月均量由2,300億元上下一路上升至4,000億元上下，攻堅力道較強；由於大盤反彈至2021年實質套牢壓力區，多頭仍需震盪擴量，而大盤在12月進行震盪調整，消化11月大漲的短線獲利回吐和上檔套牢賣壓，較能預留元月行情的上漲空間。
從2011年歐債風暴至今，台股元月上漲的機率約70％，近五年及十年台股的元月上漲機率為60％，2014年與2016年元月小跌，2020年與2022年的元月下跌幅度較大，多少受到前年度12月漲幅較大的影響，2020年還受到新冠疫情衝擊，2022年則是因2021年大漲，累積的中長期波段漲幅過大，引發較大的獲利回吐賣壓，今年12月至今漲幅不大，不致會壓縮明年元月效應行情表現，總統大選前應仍有高點可期。
過去聯準會進入暫停升息周期，美股大都上漲居多，太快降息或降幅過大，表示經濟不好，反不利股市表現，目前預估美標普500企業2024年獲利成長約10％～12％，較樂觀投行預估標普500指數明年高點在5,000～5,200點；台股明年企業獲利預估成長約20％上下，調查顯示多數券商預估高點上看18,500～19,000點，在經濟成長率上升、半導體景氣復甦、企業獲利成長下，台股有機會突破2021年18,619高點。
展望年底至明年元月行情，大盤續漲空間仍唯量是問，外資是否回流買超，AI族群經二個月調整後，能否轉強領軍擴量上攻，是大盤能否守穩17,500點向上，進一步上至萬八關卡關鍵，如AI族群轉強，月均量穩定放大至3,500億以上，大盤9周KD值上升至80以上鈍化，則可較積極選股操作，如AI族群持續調整，仍是低基期股輪漲，月成交量走平在3,100億元至3,200億元，大盤以高檔震盪居多，則偏向區間逢回選股操作因應。
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