高價股輪動千金股風潮火熱

台股15日再創新高，千金股旋風火熱，甫登機的千金股嘉澤鎖住漲停，股價1,110元再刷新歷史新高，升級千金股的棒子傳到聯發科，盤中最高998元，下周台股大有希望再迎接第13檔千金股。

統一投顧董事長黎方國認為，千金股輪翻上陣，從世芯-KY、創意、M31，到14日的大立光，15日嘉澤再匯集人氣，持續扮演多頭領頭羊，只要千金股熱度不墜，台股繼續漲不停。

新千金股嘉澤15日開盤沒多久高掛漲停板，資金找尋下一任千金股，鎖定今年前三季每股稅後純益（EPS）達32.55元的聯發科，15日最高達998元，差2元即可收復千金，終場收在996元，上漲30元，離千金不遠。

聯發科曾經是千金股，最高達1,215元，預料2024年大陸智慧機復甦、邊緣AI及ASIC業務有利獲利及評價提升。外資目標價給最高是美銀證券的1,200元。

第一金投顧董事長陳奕光認為，千金股一張要價100萬元起跳，是海內外法人及重量級主力偏好的股票類型，挾資金群聚效應及籌碼優勢，股價一旦大漲，法人績效漂亮，此是高價股迷人之處，就像豪宅概念，雖然一般投資人只能遙望，隨著千金股愈來愈多檔，是行情熱絡及多頭的跡象之一，市場皆大歡喜。

即將邁入2024年，有了嘉澤及即將登千金聯發科的例子，市場亟欲想抓住台股下任千金股的蹤跡。

攤開今年前三季EPS超過20元、法人估2024年EPS將高於今年的有川湖、穎崴、鈊象、材料-KY、AES-KY、和泰車、保瑞、國巨、環球晶、台積電、聯詠等。

材料-KY法人最高估2024年EPS達111.54元，目標價給1,450元。今年前三季EPS為39.63元，近期股價重挫，從高點1,265元跌到15日收盤價787元，跌幅37％，技術面走疲，等待籌碼整理完畢後有機會再上。