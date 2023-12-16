國際半導體巨頭英特爾14日推出新款電腦晶片，當中包括用於生成式AI軟體的AI晶片Gaudi3，並計劃於明年推出，藉此與輝達和超微等業者一較高下。據傳，Gaudi 3性能將超過輝達的H100，也讓委託設計服務業者世芯-KY業績成長再添動能。

英特爾針對這款晶片並未透露太多細節，只說Gaudi3將與輝達的H100及超微即將推出的MI300X進行競爭。前者是那些建立龐大晶片群以驅動AI應用公司的主要選擇，後者新推的MI300X將在2024年向客戶出貨。

執行長基辛格在14日舉行的AI Everywhere活動中表示：「我們已經看到2023年明星、生成式AI帶來的熱潮」，「我們認為AI個人電腦將是未來一年的主角。AI代表新時代的到來，創造巨大的機會，更充足、更強大、更具性價比的處理能力，是未來經濟成長的關鍵組成部分。」基辛格指出，未來五年連網設備數量將增加四倍，未來十年將提升至15倍。」

針對AI加速，英特爾推出Gaudi系列訓練晶片搶市，明年新推Gaudi3將由台廠協助打造，採用台積電5奈米製程之外，世芯亦參與其中，未來英特爾推論晶片Goya也將會由世芯拿下。

Gaudi3效能大躍進，頻寬為前代Gaudi2 7奈米的1.5倍，BF16（腦浮點運算）功率成長四倍，網路算力再進步二倍，Gaudi3也預計配備最高128GB的HBM3e記憶體，使AI學習和訓練表現大幅提升，超越輝達H100之餘、挑戰H200加速器。

2024年AI加速器市場競爭激烈，如輝達H100和AMD即將上市之MI300X，如今再加入Gaudi3；英特爾強調，由於不斷成長和經過驗證的性能優勢、以及極具競爭力的TCO（總體擁有成本）和定價優勢，估計Gaudi3 將於2024年搶占更多的市場份額。