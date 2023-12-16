大陸15日公布對台貿易壁壘調查結果，財經學者認為，陸方選在此一時點公布，有意降低調查結果對1月總統大選的影響，且沒有提及制裁措施、無意採取WTO爭諯解決機制的管道，最終的選項，還是回到兩岸經濟合作架構協議ECFA的管道。
中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長顏慧欣表示，陸方較預定時間提早1個月發布調查結果，是要留時間，讓結論帶來的負面輿論「發酵」，要讓調查結果對台灣業者造成的不安感，在這個月內消化，不要因此直接影響總統大選。
顏慧欣推估，此次調查結果針對ECFA局部產業的限制內容，不會在大選之前公布，因為現在仍留在中方的單方片面調查，最終認定是要經過雙邊諮商，若是雙方願意妥協就不必走上制裁的結果， 「因為實際上兩岸沒有諮商，這部份也是要留給大選選上的政黨和新總統」，由未來的當選者，再決定拿出不同的談判項目。
中華經濟與金融協會副秘書長曾志超則認為，陸方此次報告內容完整盤點「講的清清楚楚」，也沒有馬上提及制裁，可說是要做到對台貿易正常化，尤其是大陸現在對各國貿易壁壘陸續取消，趨勢上也藉此導正與台灣的貿易往來，不要再循過往ECFA給予台方單獨的貿易優惠。
曾志超指出，農業部多次指責大陸對我農產品進口設限，實際上台灣以WTO管道限制大陸農產品入台多達1,000多項，陸方絕對可以循著WTO的爭端解決機制或是一般程序由一方主張上漲，禁止台灣相同的2,509項商品輸陸，或是要求台灣開放市場，「但是在WTO上訴案如今全部停擺下，這不是陸方真正要走的管道！」
曾志超認為，大陸現在逼著台灣要面對ECFA被取消後可能的產業傷害，也要藉此調查讓國際間對台灣申請CPTPP有「路擋」，讓台灣無法加入大型FTA或區域整合的產業衝擊更大，包括台灣的機械、紡織等連東南亞業者都無法競爭，最後就是從台灣外移到有稅賦優惠的區域整合市場，如RCEP、USMCA等。
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