大陸認定台灣對陸貿易限制措施構成貿易壁壘，對ECFA繼行態度可能變化。紡纖業者對此表示，研判受影響的產品以針織布、聚酯纖維絲為主，且中小型紡纖廠受衝擊程度較高。

中大型紡纖廠指出，中美貿易戰以來已進行調節，輸大陸比重逐年下調，萬一ECFA真的中止，影響有限；成衣廠則表示，目前客戶以歐美、日本為主，較不受這方面限制措施的的干擾。

據紡拓會統計，2022年外銷到大陸的紡織品占當年外銷總額14.2％，達12.6億美元。其中，屬ECFA清單中紡品約10.3億元，主要以針織布、聚酯纖維絲為大宗。

台灣目前生產大宗規格化紡品的上市櫃紡纖廠，包括遠東新、力麗等業者，大宗規格化輸陸產品比例已降低。至於成衣廠儒鴻營收占比約3成的針織、機能布，自貿易戰發生以來，輸大陸比重逐年下調，目前幾乎降為零，因此影響有限。 倒是遠東集團的紗、布等紡品，是透過ECFA清單品項輸往大陸。遠東新對此表示，品項占整體營收比例不到1％，加上近年集團積極到海外設廠，且在大陸也有生產線，因此要將ECFA輸陸同品項移轉沒有問題。

主要經營業務以聚酯加工絲、聚酯原絲為主的力麗指出，近年紡品以特殊、複合、機能性、環保回收為主，大宗規格化產品比例逐年下降，至於纖維絲等紡品，出口以日本、北美等市場客戶為主。