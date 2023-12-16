針對陸方認定台灣對大陸貿易限制措施，構成貿易壁壘一事，台灣機械工業公會理事長魏燦文15日表示，台灣機械業列入大陸貿易壁壘調查共5項，且銷往大陸數量逐年下降；祕書長許文通則強調，台灣機械設備產業以外銷為導向，兩岸經貿合作帶來很大的經濟效益，期望朝向和平穩定、合作共榮的方向發展。
魏燦文說，由於大陸經濟衰退，對大陸的輸出逐漸減少，此時台灣業者應致力拓展其他海外市場，才是根本之道。另有機械業者表示，大陸是全球工具機最大消費市場，前11月台灣工具機銷大陸近6.47億美元，年減11.1％，出口占比從以往3成多降至27.04％，依舊是台灣工具機出口最大市場。
許文通指出，大陸公布對台貿易壁壘調查2,509項產品，其中機械類23項，台灣機械產業列入貿易壁壘調查總計5項，涵蓋排氣量50CC以下汽缸、50～250CC汽缸、250CC～1000CC汽缸、1000CC以上汽缸，以及零件。今年前11月，這5項產品銷往大陸合計900多萬美元，大陸進口至台灣1.1億多美元。
許文通分析，大陸將機械業列入貿易壁壘調查產品，並非機械設備，研判對台灣機械產業影響不大，加上陸方並未提出後續做法，目前來看並未產生立即實質影響。且陸方報告仍強調ECFA框架協定對兩岸業者帶來實質好處，並提到降低兩岸關稅，讓兩岸貿易更順暢等，報告中並未提及終止或部分終止的相關用語。
據機械業者觀察，疫情期間，大陸許多本地工具機廠開發出五軸機、泛用型控制器，加上日本工具機業者又挾日圓貶值優勢，拉近與台灣廠商原本2～3成價差，搶走不少訂單。兩岸一旦終止ECFA，台灣工具機及零件銷往大陸，至少要繳9.7％進口關稅，對台灣工具機業者營運雪上加霜，已有業者擬妥增加大陸廠產能策略因應。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：