針對陸方認定台灣對大陸貿易限制措施，構成貿易壁壘一事，台灣機械工業公會理事長魏燦文15日表示，台灣機械業列入大陸貿易壁壘調查共5項，且銷往大陸數量逐年下降；祕書長許文通則強調，台灣機械設備產業以外銷為導向，兩岸經貿合作帶來很大的經濟效益，期望朝向和平穩定、合作共榮的方向發展。

魏燦文說，由於大陸經濟衰退，對大陸的輸出逐漸減少，此時台灣業者應致力拓展其他海外市場，才是根本之道。另有機械業者表示，大陸是全球工具機最大消費市場，前11月台灣工具機銷大陸近6.47億美元，年減11.1％，出口占比從以往3成多降至27.04％，依舊是台灣工具機出口最大市場。

許文通指出，大陸公布對台貿易壁壘調查2,509項產品，其中機械類23項，台灣機械產業列入貿易壁壘調查總計5項，涵蓋排氣量50CC以下汽缸、50～250CC汽缸、250CC～1000CC汽缸、1000CC以上汽缸，以及零件。今年前11月，這5項產品銷往大陸合計900多萬美元，大陸進口至台灣1.1億多美元。

許文通分析，大陸將機械業列入貿易壁壘調查產品，並非機械設備，研判對台灣機械產業影響不大，加上陸方並未提出後續做法，目前來看並未產生立即實質影響。且陸方報告仍強調ECFA框架協定對兩岸業者帶來實質好處，並提到降低兩岸關稅，讓兩岸貿易更順暢等，報告中並未提及終止或部分終止的相關用語。

據機械業者觀察，疫情期間，大陸許多本地工具機廠開發出五軸機、泛用型控制器，加上日本工具機業者又挾日圓貶值優勢，拉近與台灣廠商原本2～3成價差，搶走不少訂單。兩岸一旦終止ECFA，台灣工具機及零件銷往大陸，至少要繳9.7％進口關稅，對台灣工具機業者營運雪上加霜，已有業者擬妥增加大陸廠產能策略因應。