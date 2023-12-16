大陸商務部認定台灣對大陸構成貿易壁壘。石化公會理事長曹明15日對此表示，各方關注的ECFA早收優惠對石化上游影響不大，但對塑化下游產品有相當影響，例如PC即因需提報保證金，增添成本、銷售競爭難度。

為此，公會已向政府反應，兩岸關係緊繃造成ECFA生變對產業的影響，希望降到最低。以產業、企業立場，期盼政府審慎應對，並進行兩岸理性溝通、交流，及早進行雙邊磋商或採取其他適當措施，化解雙方歧見。

台灣石化業除台塑四寶自成體系，其他業者多仰賴中油供料，成為泛中油體系，主要耕耘台灣內需。伴隨大陸石化產業推展，一貫布局強勢開出，除台塑集團前進大陸寧波，搶進耕耘亞洲最大石化市場外，台達化、聯成、國喬也利用大陸原料供應條件，開展大陸新基地。

不過，大陸經濟趨緩以來，加上龐大石化一貫新產能持續開出，報價、利差多次下修，台塑四寶率先宣告啟動印度、東南亞開拓策略。今年大陸景氣復甦不如預期，石化業衰退幅度擴大，ECFA早收優惠若遭取消，營運挑戰再添難度。

全球地緣政治愈顯緊繃，中美角力趨勢持續未歇，塑化廠從一貫布局（成本優化）、分散市場，到醫療、電動車、綠能等高值化升級耕耘，力圖避開低價量大市場，藉由產量、產品應用轉型策略因應市場波動風險，降低營運衝擊。