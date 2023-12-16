大陸認定台灣構成貿易壁壘，引起產業界高度關注。工業總會15日對此指出，檢視陸方公布的「最終結論」，顯見陸方希望ECFA延續、並貫徹執行的態度；重要的是，此次陸方並未公布對應措施，顯然是保留了兩岸對話的空間。
工總指出，這是第一次陸方對兩岸貿易的總檢討，檢視陸方公布的「最終結論」，初步來看，陸方主要盤點兩岸加入WTO後我方對陸方的進口限制，同時強調我方未能履行ECFA第二條規定的「逐步減少或消除雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」的義務，顯見陸方希望ECFA延續並貫徹執行的態度。
更重要的，工總認為，此次陸方並未公布對應措施，顯然是保留兩岸對話空間。若陸方對台進行貿易制裁，將不利兩岸共榮與發展，因此工總希望兩岸仍有更多交流與溝通，甚至有更多合作，在陸方仍未祭出制裁時，建議政府可以先加強學術、智庫、工商團體等多層面的交流，尋求兩岸共識。
工商協進會理事長吳東亮表示，貿易往來是最好的交流、溝通的方式，因此對陸方的調查結果，感到很遺憾，建議政府針對相關產業的衝擊，尤其是農漁牧等弱勢產品，研擬配套措施。
工商協進會進一步指出，工商界建議政府審慎應對，兼顧「公平貿易」與「維護我國產業權益」原則，持續與對岸善意溝通，及早進行雙邊磋商或採取其他適當措施，化解雙方歧見，並加強拓展出口市場，分散過度集中風險，以健全我國貿易體質及韌性。
商總理事長許舒博直言，業者已預期會有這樣的結果，說「短期沒有影響」是騙人的，政府要做的是，想辦法把傷害降到最低，尤其農漁特產品，要設法開闢新的市場，不過效果有限，畢竟大陸市場具有不可取代性。他並認為，政府不要只堅持一種方式的對話，應該以多元、備案的方式，積極爭取與對方溝通。
電電公會理事長李詩欽也指出，面對貿易壁壘障礙，最重要的是台灣能正式加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，第二重要的是，在「美墨加協定（USMCA）」中扮演更重要的角色，成為最重要的國際夥伴，畢竟對台灣來說，台灣資通訊產業如不能直接進入當地市場，很難因應未來各種區域問題。
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