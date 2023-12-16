原本預定明年1月12日公布的貿易壁壘調查結果，陸方無預警提前公布，台灣各界在譁然之餘，也做出各種揣測。我政府一方面直斥陸方此舉明顯具有政治目的，另一方面則指陳陸方的調查不符事實，我方絕不接受。作為執政的民進黨團則一貫的批評陸方只是藉此恫嚇台灣經濟選民。然而，再多的批評，都無法回答一個根本的問題：面對大陸經貿制裁，台灣準備好了嗎？

檢視此次陸方公布的貿易壁壘調查最終結論，包含幾個重點：首先，完整盤點法律並訴諸國際。這次對岸不但盤點台灣自1992年以來限制陸方產品進口的相關條例、辦法和規定，並以數據指證台灣對大陸產品的限制呈現擴大趨勢，甚至還援引GATT、WTO報告指出，台灣的確片面對陸存在商品進口措施。因此，可說是藉由法律的總盤點，向國際宣示台灣長期對陸存在不公平貿易。

其次，對兩岸貿易進行總檢討。過去大陸對台進行類似的貿易壁壘或反傾銷調查，多鎖定單項或同型態複數產品查核，牽涉範圍通常不會太廣。陸方在這次最終結論透過數據指陳，兩岸加入WTO後，大陸對台灣的貿易逆差增長397％，由2002年的314.9億美元擴大到2022年的1,565億美元，這是台灣對陸產品長期限制進口最好的證明。最後，陸方指控，我方在違反WTO規範的同時，也並未能履行ECFA第二條規定的「逐步減少或消除雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」的義務。換言之，亦在凸顯台灣只願片面享受ECFA之利，卻不願盡ECFA義務的違背契約作為。

上述三個重點，可說是大陸對台祭出貿易制裁的前奏曲。依照大陸法規，針對貿易壁壘可進行雙邊磋商、啟動多邊爭端解決機制，或採取其他適當的措施等手段。陸方堅持兩岸必須基於共同政治基礎才能雙邊磋商，而我政府則堅持此議題必須透過多邊爭端解決機制，也就是在WTO架構下協商。由於兩岸各自堅持，且我方短期內不可能擴大對陸產品進口的前提下，陸方唯一能採取的手段就是對台經貿制裁。

一般認為，若陸方採取對等制裁，亦即禁止台灣相同的2,509項商品輸陸，雖對台灣整體出口影響不大，但仍將衝擊相關產業，特別是農產品；若陸方針對ECFA早收清單進行制裁，則以2022年來看，早收出口到大陸金額占台灣出口的4.3％，勢必衝擊相關中小企業與傳產的生存，但整體來看仍在可承受的範圍。但若陸方擴大制裁，即針對不在調查範圍內、但台灣對大陸出口金額高的產品，啟動關稅或進口限制，則這樣的「跨項目」制裁措施，勢必掀起台灣的經貿風暴。

民進黨政府一直力陳，兩岸必須先按WTO程序進行諮商、諮商不成後再由WTO法院做成相同的認定，如若台灣未落實WTO判決，大陸才能合法採取後續行動。然而，這樣的論述僅僅只是理論。從現實來看，一是自2019年以來，WTO上訴機構因法官缺席而持續停擺，亦即WTO爭端解決機制早已失靈；二是從最基本的事實來看，台灣設置法律障礙禁止大陸產品進口眾所皆知。因此，訴諸國際只是以拖待變的話術，並無助解決大陸對台可能的貿易制裁。

有論者認為，大陸之所以對台經貿工具化能達到效果，主要是因為兩岸貿易依存度太高。然而，即便自2016年以來，我政府提出新南向等政策，希望藉此降低對陸經貿依賴，但迄今大陸仍是台灣最主要的經貿夥伴。

正因如此，大陸對台的任何經貿舉措，對台灣的影響都甚鉅。即使有論者夸言指出，台灣對大陸的出口，反而證明大陸需要台灣。但這種無視比較利益法則的阿Q式言論，只是反映了我政府對於兩岸經貿議題處理的蒼白與無力。要知道，隨著大陸產業的快速發展，除了少數高端科技產品，大陸對台灣產品的需求日益降低；再加上大陸潛在的市場誘因，對台商乃至全球企業仍具相當吸引力。因此，台灣短期內很難擺脫對大陸的依賴。

有學者在馬政府執政時期曾批評：台灣之所以對大陸經濟依賴，主因包括：大陸經濟規模大且具成長動能、台灣內部產業結構失衡、大陸透過FTA對台灣進行圍堵式交流，以及馬政府未透過政策扭轉等等。然而，歷經政黨輪替、民進黨執政迄今，上述問題不但沒有改善，極力推動與陸經貿脫鉤的後果，反而讓台灣落入政經對立的左支右絀。

陸方認定台灣對陸存在貿易壁壘，但並未公布制裁措施；顯見陸方仍為兩岸後續的互動保留對話空間。持平而論，兩岸發生軍事熱戰的可能性並不高，但如同本報社論一再強調，若陸方真要對台採取經貿制裁，衝擊的將不只是台灣經濟，也意味兩岸政治對撞風險的提高！

因為很重要，所以再問一遍：面對這一切，台灣真的準備好了嗎？