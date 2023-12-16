交通部2023年國際旅客入境人次600萬提前達標，針對明年1,200萬人次目標，觀光署祭出五大策略，並鎖定「雙印」市場。交通部長王國材15日說，明年觀光署駐外辦事處增至18處，新增印尼、印度二處，透過駐外辦事處加強觀光海外行銷，讓國際旅客在一年內回到疫情水準。

王國材表示，現階段是台灣觀光復甦階段，國旅已全面恢復、相當熱絡，但世界各國仍在搶國際觀光客，觀光署預計明年再增加印尼及印度2處，共計有18個辦事處，拚讓國際旅客在明年一年之內回復到疫情前的表現。

針對明年國際旅客1,200萬人次目標，觀光署長周永暉提五大策略，包括一、擴大海外行銷，擴增觀光駐外辦事處，二、推展新主題景點，不侷限一遊再遊的景點，三、推廣Taiwan Pass優化自由行，便於在捷運、高鐵、台鐵穿梭使用，四、擴大市場通路，重點推動郵輪觀光，五、擴大「出差後旅遊」，祭出平日70美元、假日50美元的獎助，與國貿署合作留客，希望來台參加會展的商務客多停留二至三天。

此外，周永暉說，明年將再擴大與各國雙邊會談，並透過明年APEC觀光部長會議，除邀請會員國來台旅遊，也要爭取工作小組來台灣召開；同時善用「數據掌握」，運用AI精準投放，讓不同年齡層的遊客，配合相應的主題式來台旅遊。

周永暉指出，今年600萬國際旅客來源國分配，主要以韓國和香港的來客量最突出，主因香港平均每人每年出國六次；而東南亞市場表現也相當穩定，已達到疫情前水準，不過，歐美市場則僅恢復至疫情前六成。

有關明年3月台灣開放團客赴陸遊，周永暉坦言，雖然私下有非正式管道，但有些交流仍受阻，持續傳遞善意訊息，台灣目前3月1日起已經確定開放，會在農曆年前宣布完整配套，但也期待陸方能更早回應。

展望2024年，周永暉說，無論陸客是否開放來台，台灣要先回到「千萬俱樂部」，明年會繼續耕耘「重點10國」，包括日本、韓國、港澳、東南亞國家等，尤其「雙印」（印度、印尼）屬於高端旅遊主力市場，加上人口基數高，只要爭取到2％就相當可觀。