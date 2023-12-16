大陸對台貿易壁壘調查事件簿

攸關「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）存廢的大陸對台貿易壁壘調查結果提前出爐，大陸商務部15日公告，台灣對大陸存在違反「對外貿易壁壘調查規則」，構成貿易壁壘，對大陸相關產業和企業造成負面貿易影響。大陸國台辦發言人朱鳳蓮隨後表示，支持相關主管部門結合對台貿易壁壘調查最終調查結論，依據相關規定研究採取相應的措施。

對此，我方相關行政部門均有所回應。行政院副院長鄭文燦認為，陸方此舉對正常的兩岸經濟經貿往來不利；行政院經貿辦和經濟部皆表示，兩岸同屬WTO會員，相關貿易問題，均可依WTO機制與相關規範有效處理；陸委會則強調，陸方違反WTO規範，片面進行所謂「貿易壁壘調查」的政治操作，我方不能接受。

值得注意的是，陸方公告雖未明確是否終止ECFA，但大陸商務部官網附上的調查報告指出，台灣未能履行ECFA第二條規定的「逐步減少或消除雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」的義務，對ECFA目標的實現「造成嚴重影響」。

府院高層人士指出，陸方的調查結果，有影響總統選舉的企圖，並要干擾台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），但不至於使其他國家對台灣的觀感出現變化，也不至波即正進行的雙邊協定。至於陸方未來是否對台灣進行經濟制裁，以及是否中止ECFA等仍待觀察。

大陸商務部原訂明年總統大選前一日（1月12日）公布貿易壁壘調查結果，但突然在15日上午9時提前公布。此一長達24頁的調查報告稱，台灣禁止進口大陸產品的數量龐大，且近年呈現擴大趨勢，商務部今年8月將調查事項從2,455項擴大至2,509項。

公告指稱，台灣禁止進口大陸產品的具體實施程序不公開不透明，相關受影響企業缺乏參與機會和救濟管道、WTO祕書處報告多次對台灣相關措施表達關注，但其未修改措施也未完整履行通報義務等。

公告並指出，大陸透過ECFA長期惠台讓利，台灣卻未實質減少對大陸的貿易限制，截至2022年底，從關稅減讓情況來看，台灣獲益約為大陸的8.8倍。（相關新聞見A2）