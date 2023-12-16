新台幣急升，外資這波回補行情走的又急又快，15日再度大敲211.7億元，連六日買超851.51億元，買盤鎖定權值股，推升加權指數本周連續四個交易日收盤天天創高，法人看好台股價量齊揚，多頭續航到明年第一季，指數直攻18,500點、逼近歷史高點。
也因外資連六買851.51億元、今年來買超擴大至1,611.2億元。統一投顧董事長黎方國認為，去年12月外資一路「錯賣」，賣在最低點，今年隨著美國明年可望啟動降息、亞幣強彈，資金重返亞洲市場，被迫強補，行情熱絡，外資可能不放假。
法人也看好台股年底衝萬八，今年拚「從萬四到萬八」一路「過五關」，收復去年失土。黎方國、第一金董事長陳奕光及國泰證期顧問處協理簡伯儀一致認為，在美國聯準會（Fed）放鴿後，年底投信作帳、集團股作帳及選舉行情將持續發酵，這波台股多頭會一路漲到明年第一季，外資啟動回補模式，暫時未看到停歇。
隨著本周台股一路攻高，法人也提醒留意美股表現，下周台股不排除可能出現高檔震盪，個股或有作帳及結帳交雜，落後補漲股已由鋼鐵股發動，中小型股投信作帳行情也有機會輪動。
台股15日傳產股及集團股接棒，日K收黑十字棒，所幸台積電、聯發科及台達電等三大電子權值股力挺，終場加權指數上漲20點收17,673點再寫20個月來新高；本周台股由權值股領漲，台灣50指數漲幅2.1％，強於加權指數上漲1.67％。
15日因富時指數季度調整盤後生效，爆出今年尾盤第五大量796億元，帶動成交量放大至4,484億元，寫今年8月25日來新高；周線上漲1.67％，周量也達1.76兆元，更創近20周新高。
內外資本周買盤齊回籠，儘管投信15日終止連三買轉賣超11.64億元，但本周仍加碼88.88億元，今年到12月15日已買超2,326.19億元，加計去年買超2,841億元之後，連兩年買超台股共逾5,167億元。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：