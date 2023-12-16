新台幣急升，外資這波回補行情走的又急又快，15日再度大敲211.7億元，連六日買超851.51億元，買盤鎖定權值股，推升加權指數本周連續四個交易日收盤天天創高，法人看好台股價量齊揚，多頭續航到明年第一季，指數直攻18,500點、逼近歷史高點。

也因外資連六買851.51億元、今年來買超擴大至1,611.2億元。統一投顧董事長黎方國認為，去年12月外資一路「錯賣」，賣在最低點，今年隨著美國明年可望啟動降息、亞幣強彈，資金重返亞洲市場，被迫強補，行情熱絡，外資可能不放假。

法人也看好台股年底衝萬八，今年拚「從萬四到萬八」一路「過五關」，收復去年失土。黎方國、第一金董事長陳奕光及國泰證期顧問處協理簡伯儀一致認為，在美國聯準會（Fed）放鴿後，年底投信作帳、集團股作帳及選舉行情將持續發酵，這波台股多頭會一路漲到明年第一季，外資啟動回補模式，暫時未看到停歇。

隨著本周台股一路攻高，法人也提醒留意美股表現，下周台股不排除可能出現高檔震盪，個股或有作帳及結帳交雜，落後補漲股已由鋼鐵股發動，中小型股投信作帳行情也有機會輪動。

台股15日傳產股及集團股接棒，日K收黑十字棒，所幸台積電、聯發科及台達電等三大電子權值股力挺，終場加權指數上漲20點收17,673點再寫20個月來新高；本周台股由權值股領漲，台灣50指數漲幅2.1％，強於加權指數上漲1.67％。

15日因富時指數季度調整盤後生效，爆出今年尾盤第五大量796億元，帶動成交量放大至4,484億元，寫今年8月25日來新高；周線上漲1.67％，周量也達1.76兆元，更創近20周新高。

內外資本周買盤齊回籠，儘管投信15日終止連三買轉賣超11.64億元，但本周仍加碼88.88億元，今年到12月15日已買超2,326.19億元，加計去年買超2,841億元之後，連兩年買超台股共逾5,167億元。