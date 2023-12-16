美國聯準會（Fed）明年可能啟動降息並多達三次，加上高股息ETF熱潮的資金源源不絕湧入，12月台股已上漲240點，漲幅1.38％。分析師認為，12月軋空行情持續上演，共有力積電、長榮、中鋼等16檔指標股，值得密切留意年末軋空行情。
第一金投顧董事長陳奕光表示，11月熱錢湧入，新台幣相對美元單月升值1.159元，外資大買台股2,400億元，指數上漲1,432點，行情火熱逼得空單認輸回補，其中11月台股的借券賣出餘額高峰在1,055萬張，近期雖已降至960萬餘張，但12月來台股再上漲240點，且借券賣出餘額仍處於相對高水位，考量Fed明年降息，外資回補台股，借券賣出空單回補的軋空行情不容小覷。
統計借券賣出的軋空股分為兩類，有空單站在回補一方的英業達、南亞科、長榮、力積電、京元電子、合晶、大成鋼、晶豪科、穩懋、力成，以及空單持續增加但股價強勢的聯電、旺宏、華新、啟碁、中鋼與欣興等。
鋼市近期火爆，中鋼15日大漲4.13％，主要受惠鋼鐵原物料行情走揚，擺脫一年半漫長的谷底盤整期，中鋼樂觀看好行情延續到明年第二季。中鋼借券賣出餘額長期維持在高水位，11月高峰在35.39萬張。
英業達布局AI開花結果，嵌入式神經網絡處理器「VectorMesh」，已獲兩家IC設計大廠簽約，消息一曝光，股價連漲二根停板，雖然15日回跌6.38％，一整周漲幅仍高達14.42％，借券賣出空單回補一度成為股價強漲的助力之一。
台新投顧副總經理黃文清表示，年底前壽險公司進入結帳，會將借出的股票券源追回，預料年底前還有一波的借券賣出回補行情，值得期待。
永豐投顧總經理李學詩認為，年終市場情緒本來就偏樂觀，現在有FOMC會議利率政策的背書，中期行情還是多頭主導，籌碼亂、漲幅大的中小型個股面對短線壓力，年底前籌碼清洗乾淨且沉寂多時的個股有機會拉抬。
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