擁有53萬股東「天字第一號」台泥，是許多存股族的心頭好，不過因為去年獲利衰退，不少投資人很受傷。最近營建股有蠢動跡象，指數爬升，讓市場又回頭看營建、水泥及鋼鐵產業。不過玩股網專欄作家「玩股講客人」點出2檔過去不受人注意的冷門股力泰、國產，近3年殖利率都有6%起跳，是不想追高電子股可考慮的標的。

力泰連續26年配股45.3元，這3年配息分別為3.55元、3.9元及3.95元，殖利率7.04%、7.01%及6.56%；而國產近3年配息1.5元、1.8元及2元，殖利率分別為6.01%、6.96%及7.44%。

「玩股講客人」表示，最近營建股開始復甦，國內剛性需求啟動，指數在近一個月出現行情，通常大家焦點會放在營建業、水泥業、鋼鐵業的反彈。但這次要跟大家分享的是水泥概念股裡面的預拌混凝土公司。

當水泥雙雄把水泥磨成粉裝袋之後，如果要蓋房，這些粉當然不可能直接變成石材，還必須要加入水、材料才行，這種時候就叫做混凝土。這要有一定比例，如果品質沒控管好，建築結構就會出問題，所以才會出現預備混凝土這種公司。

再想像一種狀況，當施工建築物工程浩大時，動不動就幾千、幾萬坪，這時候混凝土的使用量會非常可觀，用人工慢慢攪拌要搞到幾點？第一批都乾了，根本來不及，品質也無法穩定，因此有了「預拌」混凝土這種專業公司，他們會在工廠先拌合好混凝土，直接放在混凝土車上。

如果經過工地附近的路，會看到那些大台混凝土車，後面像是一個超巨大圓筒，不斷旋轉，到達工地之後會直接卸料灌漿，這決定建築物結構基礎的成敗。以國內預拌混凝土產業來說，最大龍頭概念股就是國產，另外力泰則以雙北地區為主力經營。

營建股有的賺錢、有的燒錢，預拌混凝土就沒這問題，反正營建需求只要高漲，他們就有源源不斷的業績，工地開工情況越火熱，營收獲利就越強，景氣連動性也相當高。

就規模上來看，力泰目前股本接近6億元，而國產股本則是118億元。先說說力泰，他們主要經營地區在雙北。而國產則是產業龍頭，主力客戶當然包含台積電晶圓廠。接下來我們分別來看看兩家公司的近況。

■力泰（5520）營運近況

◎力泰（5520）每月營收

力泰11月單月營收3.47億元、年增12.53%，前11月累計營收34.7億元、年增14.53%。從營收表現來看，公司營運狀況相當不錯，基本面並未受到打房影響。

◎力泰（5520）每股盈餘

再看到EPS表現，2023年前3季繳出5.86元，直逼2022年全年5.95元，沒有意外的話，2023年超越2022年沒問題。其實這很合理，不動產景氣不好是不好，但房子還是持續在蓋，另外水泥報價往下走，當然有助於毛利的提升。

◎力泰（5520）技術分析

再看到技術面，這是一檔沒有成交量的股票，週成交平均才個位數，即便這幾天爆量上漲，但成交量也只拉到50張左右，不過這主要原因是籌碼集中度過高，400張大戶目前就超過8成的股權，當股票沒人在賣的時候，卻有人慢慢買進，也難怪股價上漲這麼激烈。只不過投資人要注意一件事，你買這檔股票最好是以長線為主，畢竟只要稍微賣幾張就會「殺很大」，這是要特別注意的地方。

■國產（2504）營運近況

◎國產（2504）每月營收

說到國產，就不能不提中保科，其實國產不只是混凝土龍頭，還是一個大集團，旗下還轉投資國內保全龍頭中保科及矽酸鈣板廠商惠普，基本上算是營建相關的集團。

回到營收來看，2023年11月繳出19.24億元、年減1.44%，前十月累計營收為191,22億元、年減1.51%，可以看到雖然營運衰退，但實際程度並不大，而公司營運又跟全國營造業的景氣高度相關，且台積電擴廠也有連動性，其實相對一些營建股的營收更加穩定。

◎國產（2504）每股盈餘

再看到EPS表現，從近三年其實都相當穩定，每季差不多就是0.6-0.7元，而國產2022年第一季EPS爆衝到1.77元，並不是突然發財，而是賣土地貢獻獲利，這幾年更是積極發展不動產，將旗下閒置廠房持續優化，未來也有資產收益的想像空間。

換句話來說，國產營收穩定，毛利率也很穩定，還有一點是，這幾年物價上漲、缺工缺料，但EPS也沒什麼震盪，長期來看確實是穩健營運的績優股。

◎國產(2504) 技術分析

股價從25元附近整理開始翻揚，籌碼面也出現有趣現象，投信開始持續買超，外資近期也加入買方，整體格局來看，股價維持在一定整理區間，形成「下跌整理、上漲慢爬」的發展，某種程度上，這也代表市場派持續吸籌碼。

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