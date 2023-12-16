上班很辛苦，新鮮的肝也逐漸老化，沒有富爸爸或中樂透，只能靠月薪攢一點存股錢，為未來退休鋪好躺平之路，當然越早存，越能靠複利，提早達標。價值投資達人股海老牛表示，想要在60歲存下千萬退休金，最好從20歲開始投資，每月只要3千元，投資年化報酬率約8%標的，比如0050、0056，就能輕鬆辦到！如果拖到30歲，就要翻倍月投6~7千元了。
股海老牛在IG「stockoldbull」表示， 台灣將迎來史上最大退休潮，預估10年內將有378萬人退休，退休不可怕，怕的是沒有提早規劃！你對退休的想像是什麼？我們先用6招退休自我檢測：
1、擁有足夠的錢，過想過的生活。
2、確定有一筆安全可靠的緊急預備金。
3、多元化的投資組合，保護資產。
4、了解能獲得的社會保障，並善用這些收入。
5、確保有支付醫療費的能力與規劃。
6、確保沒有不良債務。
如果想要60歲退休，並存下千萬退休金，每月該投資多少？以指數化投資ETF元大台灣50（0050）為例，年化報酬率約8%，從20歲開始，每月定期定額3000元，就可以存下千萬退休金！儘早開始養成定期投資的習慣，退休之路其實沒有想像中的遙遠！
股海老牛建議，想要退休也可利用「123」原則：
（1）一定要及早準備。
（2）兩份退休收入來源，比如勞保、勞退、國年年金或股息、債息等被動收入。
（3）3000元起定期定額累積財富。
退休一詞，對剛出社會的新鮮人來說，或許感到很遙遠，但從試算表可看出，年輕最大的本錢就是時間，每月小額投資，透過時間滾出複利，未來的路會更輕鬆。
想知道更多，請見「30歲月投多少？0050、0056 在65歲幫你滾出千萬」
※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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