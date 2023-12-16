什麼？勞保年資多4年，老年給付反而變薄！達人表示，選擇勞保一次領的人，最後3年投保薪資務必拉到最高，並舉擁有26年年資的個案試算，若4年前自公司離職退保，一次可領169.46萬元，比後來自行以2.5萬元加保職業工會足足多出近57萬元，提醒絕非保愈久領愈多，且不管選擇按月或一次領，只要對老年生活有規劃，就是最好的方式。
勞保達人張秘書分享，雖然勞保年金月領較能保障退休後的現金流，但不少退休族考量理財或資金調度需求，仍是傾向一次領，但因離職、退保、辦理一次請領必須連貫，不可以離職退保後，過了半年再去自己辦理一次請領。
所以勞保離職退保時，最好同時提出一次請領，一般都是1個月內，建議可以1個月當作參考期，重點是不要相隔太久，否則勞保局可能會拒絕給付。
至於加保工會者，一次領是離職退保後請領，所以你最後退保的單位，就會代為申請，建議直接到工會辦理即可，因為即使自行前往勞保局辦理，勞保局還是會將申請書函寄給工會蓋大小章，公文一來一回，反而延誤請領時程。
同時，張秘書認為，只有2種情況比較建議一次領，包括很會投資理財，可將一次領創造最高利潤者，或是單身未婚無子女且健康狀況不佳者，其他都不建議，因為一次領很快就會花光，對照別人每月都有固定的養老收入，一旦退休金落袋後全光花，恐怕只能叫天天不應、叫地地不靈。
她也舉出1個加保愈久、領愈少的案例，小倩工作年資26年，但因職業倦怠不想再朝九晚五，改為在家接案工作，雖符合勞保一次領的資格，卻決定自行成立工作室後加入職業工會，心想以前投保薪資已達上限4.58萬元，所以在工會僅保基本工資，加保4年後到60歲退會退保，但因最後3年平均投保薪資僅2.5萬元，一次領為2.5萬元X45個基數=112.5萬元。
若小倩當初從公司離職時，就辦理退保請領，26年年資相當37個基數，等於可領到投保薪資4.58萬元x37個基數=169萬4600元，兩者相差56.9萬元之多。
張秘書提醒，選擇一次領者，最後3年的投保薪資，一定要是最高的狀態，才不會吃虧。另外，單身未婚是因為身故後，沒有其他家屬可以請領差額，所以建議一次領，將錢用在自己身上。
若結婚有配偶子女等家屬，萬一發生事故，他們可以請領差額金或遺屬年金，除非只打算把錢花在自己身上，那不妨一次領，反之，想要每月都有固定收入者，選擇月領方式較佳。
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