大樂透今晚再次開出頭獎，頭獎1億元獎金在屏東縣潮州開出，一人獨得。 感恩加碼18組開出3組，由於是最後一期，獎金改為均分，每組總獎金為1200萬元。
大樂透第112000112期今（15）晚開獎，中獎號碼由小到大依序為01、09、22、28、33、39，特別號07。
台彩公告，本期大樂透頭1億元頭獎，在屏東縣潮州鎮新生路2之2號1樓「富潤發彩券行」開出，由一人獨得。
今年為第4屆彩券發行的最後一年，台彩推出感恩加碼活動，11月14日起大樂透首度加開100組200萬元獎項，本期加開最後18組200萬獎項，共開出3組，每組獎金1200萬元；總中獎注數為3注，其中3組為單注中獎。由於本期為活動最後一期，獎金改為均分，每組總獎金為1200萬元。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。
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