星宇航空今天公告，11月26日飛往美國洛杉磯JX002航班，因違反美國法規，受美國國土安全部海關暨邊境保護局裁處罰鍰6696美元。

星宇航空公告指出，11月26日飛往美國洛杉磯JX002航班，於桃園機場未確認旅客證件資格導致遣返，違反美國法典第1323條及移民和國籍法第273條規定，處以6696美元的罰鍰，將依規定於12月繳納。

星宇航空表示，針對本事件已配合主管機關完成案件調查及改善、周全作業程序，避免日後發生類似事件。（編輯：張良知）1121215

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