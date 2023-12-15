台積電投入1.4奈米製程技術研發，並將1.4奈米命名為「A14」。台中市長盧秀燕日前說，台積電確定進駐中科二期，應是2奈米以下製程。台積電A14製程生產基地是否落腳中科二期，備受矚目。
台積電日前於國際電子元件會議（IEDM）的小組研討會中重申，2奈米製程將如期於2025年量產，1.4奈米製程技術研發工作已全面展開，並命名為「A14」。
台積電今天表示，2奈米製程進度良好，1.4奈米製程確實名為「A14」，正進行相關研發工作。至於A14製程技術的架構、量產時程及生產基地等細節，台積電皆未說明。
台積電3奈米製程於2022年量產，2奈米預計2025年量產，約2至3年左右時間推進一個世代製程。業者推估，台積電A14製程可能於2027至2028年量產。
至於A14製程生產基地，台積電原先計劃於龍潭園區三期設廠，但因民眾反彈而放棄設廠計畫。盧秀燕先前在回答議員質詢時說，台積電確定會進駐中科二期，據側面了解，「應是2奈米以下製程」。台積電A14製程生產基地是否落腳中科，備受關注。（編輯：張良知）1121215
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