大樂透上期槓龜，終止連續開出頭獎氣勢，本期頭獎獎金保證1億元，剩餘18組200萬感恩加碼、總獎金達3600萬元，將由當期所有中獎組數均分，預期每組分得獎金最高有機會翻9倍，不少民眾期盼能成下一個幸運兒，最新獎號今(15日)晚出爐。
大樂透第112000112期今（15）晚開獎，中獎號碼由小到大依序為01、09、22、28、33、39，特別號07。
今年為第4屆彩券發行的最後一年，台彩推出感恩加碼活動，11月14日起大樂透首度加開100組200萬元獎項，尚有18組200萬獎項未開出，今也是「大樂透」感恩加碼最後一期，剩餘18組200萬元、總獎金達3600萬元，將由當期所有中獎組數均分，預期每組分得獎金將為原獎金的4.5至9倍。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。
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