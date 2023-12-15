為配合中央政策活化農地，推動國產非基改大豆契作計畫，台中市農會自民國104年起輔導農民轉作非基改大豆有成，去年共有150位農民參與非基改大豆種植，總面積超過150公頃，收成約320至375公噸；今年總種植面積提高到逾190公頃，估總收成達到475公噸，今(15)日宣布，台中優質的大豆已豐收並準備上市。
為慶祝今年台中國產大豆豐收的佳音，台中市農會特別邀請大肚區天祥幼兒園可愛的小朋友在活動上，以太鼓演出拉開帷幕，為整場活動帶來了歡樂的氛圍，不僅為現場嘉賓帶來驚喜，也象徵著國產大豆田間生命的蓬勃與韌性。
台中市農會總幹事林育葦表示，在食安風暴所掀起的大環境中，農會每年執行「國產非基因改造大豆契約收購推動計畫」，在追求卓越的道路上逐步擴展大豆契作的版圖，協助政府改善休耕輪作問題。今年非基因改造大豆契作面積達190公頃，相較去年增加40公頃，預估的總產量達到475公噸之盛景。
林育葦強調，為確保農民的辛勤耕耘有所回饋，農會保證以每公斤30元田邊收購，提昇國產大豆競爭力的同時，也讓更多人有機會品味台中市所生產的安全優質非基因改造大豆。
此外，為提升國產大豆的經濟效益，台中市農會創立「大純釀」及「BeanGo」品牌，開發純天然釀造的醬油和產銷履歷豆奶，並媒合各大行銷通路，以提升國產雜糧的附加價值。
今年，台中市農會也開發新品「產銷履歷花生豆奶」，今日於在活動現場提供民眾試飲，向民眾保證農會對於地方農產品的發展與創新的承諾。
國產大豆豐收是農民辛勤努力的結晶，台中市農會表示，希望透過這次活動，讓更多人了解到台中國產非基因改造大豆的優質品質，不僅向大眾展現台中農業的成就，也希望大眾能更關注台灣農業的多元發展，相信在這片豐饒的土地上，農民們的辛勤耕耘，將為台灣帶來更美好的未來！
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