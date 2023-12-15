主計總處今（15）日公布「111年社會保障支出統計」，在高齡化及防疫支出快速成長下，111年社會保障支出升至2.5兆，占GDP比率二十年來由9.4％升至11.2％，顯示隨著高齡社會的到來，社會保障支出的成長正持續加速。
主計總處官員表示，社會保障（或社會安全）是為減輕高齡、失業、疾病等負擔所建立的制度，社會保障支出的財源來自企業、民眾及政府，包括勞保、健保、公保及政府稅收等，隨著高齡人口快速增加，退休給付與長照支出持續成長，111年高齡給付升至1.13兆元，年增2.8％，高齡給付占全體社會保障給付45.4％，在十項給付裡名列第一。
綜合統計處長蔡鈺泰表示，在疫情前，高齡給付占比已逾50％，自109年起由於疫情，疾病與健康支出占比升高，高齡給付占比因此連續三年降至50％以下，隨著疫情過去，加以老年人口快速增加，研判高齡給付占比日後會再回到50％以上。
依主計總處統計，近20年（91～111）社會保障支出占GDP比率由9.4％升至11.2％，反映這一期間社會保障比GDP成長得更快，主計總處官員表示，近20年GDP平均年增率3.7％，低於同期間社會保障支出平均年增率4.8％，此一期間的十項給付，以高齡給付平均年增4.5％、疾病與健康5.1％、家庭與小孩8.6％等三項成長最快，家庭與小孩這項給付之所以成長這麼快，是因為政府在這一期間提高育兒津貼、就學補助。
蔡鈺泰表示，由於老年人口快速增加，高齡給付逐年升高，從長期趨勢看來，社會保障支出的成長將會加速，觀察近二十年（91～111）來的平均每人社會保障支出（社會保障支出除以年中人口數）也由4.5萬元升至10.9萬元，顯示平均每位國人所享有的社會保障已逐年提高。
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