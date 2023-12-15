為應國人規劃出國旅遊享受賞雪假期所需，合作金庫推出「鈔想出國」預約提領外幣現鈔專案，活動期間內透過合庫行動網銀APP預約提領美元與日圓現鈔即享有匯率優惠。

本次優惠活動鎖定國人旅遊熱門地點之一的日本，及最常使用外幣美元，自2023年12月18日至2024年1月12日，透過合庫行動網銀APP，以「新台幣結購方式」預約提領外幣現鈔，即可享有美元匯率減碼0.03，日圓匯率減碼0.001的優惠，想了解相關活動詳情，請參閱合庫官網、「合庫ebank好康報報」Facebook粉絲專頁或是「合作金庫銀行」官方LINE帳號。

本次活動安排在聖誕節與元旦假期前後，歡迎有需求的朋友們參與，另外，合庫也提供「夜間預約」、「匯率到價」推播通知服務，隨時掌握換匯時機，方便您預先設定理想價位，以優惠價格，兌換所需日圓、美元。