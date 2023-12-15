為充實營運資金，確保穩定供電，台電15日表示，經常務董事會通過，預定於明年1月中旬發行113年度第1期無擔保普通公司債149億元。

台電指出，本次公司債發行條件如下：

一、 5年期無擔保普通公司債

利率1.70％發行新台幣70億元，採固定利率計息，每一年付息一次，自發行日起屆滿第四、五年各還本80％及20％。

二、 10年期無擔保普通公司債

利率1.81％發行新台幣79億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。

三、 本期公司債發行尚須經申報生效後確定。

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