旗下擁有燒肉風間、醴本燒肉、訪韓式豆腐鍋等知名品牌的風間餐飲集團，今（15）日宣布插旗火鍋市場！全新火鍋品牌「重慶火鍋-緋花」，全台首店進駐台中老虎城排隊名店「唐吉訶德」旁，12／22正式開幕營運，讓顧客大啖道地重慶火鍋的美味！
傳統重慶火鍋外鍋牛油內鍋一湯，總是讓嗜辣者愛不釋手，卻也讓不愛吃辣者望而卻步！重慶火鍋緋花貼心的改良湯鍋設計，提供鴛鴦及四格鍋，並同樣講究的採用花椒、大茴香等十數種重慶地道炒料研製出麻、辣、鮮、香、厚的純牛油鍋，以及酸菜魚鍋等特製湯頭！
緋花更重現地道重慶三寶「黑毛肚、黃喉、鵝腸」及重慶必吃鍋物配料，也供應多種視覺感十足的巨型海鮮，如拳頭般大小的馬來蛤、巨型北海道生食級干貝等。
入席後送上開胃四重奏極致款待，以水梨及白木耳費時燉煮甜心又暖胃的小吊梨湯開啟一餐之始，還有酸中帶辣、辣中帶麻的「酸辣涼粉」，以及爽脆「涼拌腐竹」和清爽開胃的「鹿谷茶梅」，都讓人感受到緋花的用心。
開胃小菜後的每道餐點，更能再次感受到緋花對食材的獨到堅持，如牛肉採用美國Prime等級、豬肉選用豚肉界中神戶和牛等級珍品的100％純種盤克夏黑豚豬肉，就連丸滑及火鍋菜都採用日本頂級食材，更有在市面上相對珍稀的有機虎紋黑美人等多種野菇、吸湯多汁的酵素臭豆腐。
最特別的是，緋花也供應多種獨有重慶味小吃，如重慶小酥肉、特製四川椒麻伴麵、酸辣土豆絲、川味酸辣涼粉，每款皆是緋花獨有奇香妙味，道道精彩！
走中高價位的緋花重慶火鍋，平均客單價約1,500元！為歡慶首間火鍋品牌全新開幕，緋花重慶火鍋推出「雙重獻祭。嗜辣重慶」活動，第一重「緋花必吃雙湯鍋，一口入魂飛重慶」，12／22-12／24期間凡是點用重慶牛油鍋，連續三天、每日限量前50組，贈送價值320元的酸菜魚湯底。
第二重「麻還要更香麻，辣還要更辛辣」挑戰：，12／25-12／31限時七天，只要通過辛辣問題與電流測謊機趣味挑戰，並完成指定步驟即可獲得「黑糖冰粉」乙份；若沒通過也別難過，完成指定步驟也可獲得麻糬冰淇淋乙份，每日限量100位參賽者。
風間餐飲集團董事長陳冠名表示，重慶火鍋強調用牛油炒底料，鍋底呈現重油、椒麻、香辣，吃起來味道渾厚滋醇，有別於台式麻辣鍋的口味，這幾年來在台灣漸漸形成一波主流，越來越多的消費者能夠接受川渝特色火鍋。
他強調，風間餐飲集團特別派遣團隊遠赴重慶取經，也把在地日常麵食小吃，原汁原味帶回台灣，期望能帶給顧客最道地口味，重現當地的飲食文化精隨。
間餐飲集團成立於2014年，明年將邁向10周年里程碑，近幾年拓店動作頻頻，積極探索新品牌版圖，除鞏固既有市場優勢，多品牌的擴張計畫，顯示出集團對未來發展的決心。
風間餐飲集團第四季末新推出「重慶火鍋-緋花」與中式拌麵「麵宗辣子」雙品牌，其中，「麵宗辣子」全台首店預計進駐高雄「義享天地」美食街；至於「訪韓式豆腐鍋」品牌，預計年底前在高雄「義享天地」展店，明年第三季進駐林口三井Outlet 展店！
此外，「燒肉風間」品牌，2024年預計在台中褔科路與台北大巨蛋展店，還將首度進軍泰國曼谷、開出海外首家直營店，未來將放眼東南亞燒肉市場！
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：