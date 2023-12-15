旗下擁有燒肉風間、醴本燒肉、訪韓式豆腐鍋等知名品牌的風間餐飲集團，今（15）日宣布插旗火鍋市場！全新火鍋品牌「重慶火鍋-緋花」，全台首店進駐台中老虎城排隊名店「唐吉訶德」旁，12／22正式開幕營運，讓顧客大啖道地重慶火鍋的美味！

傳統重慶火鍋外鍋牛油內鍋一湯，總是讓嗜辣者愛不釋手，卻也讓不愛吃辣者望而卻步！重慶火鍋緋花貼心的改良湯鍋設計，提供鴛鴦及四格鍋，並同樣講究的採用花椒、大茴香等十數種重慶地道炒料研製出麻、辣、鮮、香、厚的純牛油鍋，以及酸菜魚鍋等特製湯頭！

緋花更重現地道重慶三寶「黑毛肚、黃喉、鵝腸」及重慶必吃鍋物配料，也供應多種視覺感十足的巨型海鮮，如拳頭般大小的馬來蛤、巨型北海道生食級干貝等。

入席後送上開胃四重奏極致款待，以水梨及白木耳費時燉煮甜心又暖胃的小吊梨湯開啟一餐之始，還有酸中帶辣、辣中帶麻的「酸辣涼粉」，以及爽脆「涼拌腐竹」和清爽開胃的「鹿谷茶梅」，都讓人感受到緋花的用心。

開胃小菜後的每道餐點，更能再次感受到緋花對食材的獨到堅持，如牛肉採用美國Prime等級、豬肉選用豚肉界中神戶和牛等級珍品的100％純種盤克夏黑豚豬肉，就連丸滑及火鍋菜都採用日本頂級食材，更有在市面上相對珍稀的有機虎紋黑美人等多種野菇、吸湯多汁的酵素臭豆腐。

最特別的是，緋花也供應多種獨有重慶味小吃，如重慶小酥肉、特製四川椒麻伴麵、酸辣土豆絲、川味酸辣涼粉，每款皆是緋花獨有奇香妙味，道道精彩！

走中高價位的緋花重慶火鍋，平均客單價約1,500元！為歡慶首間火鍋品牌全新開幕，緋花重慶火鍋推出「雙重獻祭。嗜辣重慶」活動，第一重「緋花必吃雙湯鍋，一口入魂飛重慶」，12／22-12／24期間凡是點用重慶牛油鍋，連續三天、每日限量前50組，贈送價值320元的酸菜魚湯底。

第二重「麻還要更香麻，辣還要更辛辣」挑戰：，12／25-12／31限時七天，只要通過辛辣問題與電流測謊機趣味挑戰，並完成指定步驟即可獲得「黑糖冰粉」乙份；若沒通過也別難過，完成指定步驟也可獲得麻糬冰淇淋乙份，每日限量100位參賽者。

風間餐飲集團董事長陳冠名表示，重慶火鍋強調用牛油炒底料，鍋底呈現重油、椒麻、香辣，吃起來味道渾厚滋醇，有別於台式麻辣鍋的口味，這幾年來在台灣漸漸形成一波主流，越來越多的消費者能夠接受川渝特色火鍋。

他強調，風間餐飲集團特別派遣團隊遠赴重慶取經，也把在地日常麵食小吃，原汁原味帶回台灣，期望能帶給顧客最道地口味，重現當地的飲食文化精隨。

間餐飲集團成立於2014年，明年將邁向10周年里程碑，近幾年拓店動作頻頻，積極探索新品牌版圖，除鞏固既有市場優勢，多品牌的擴張計畫，顯示出集團對未來發展的決心。

風間餐飲集團第四季末新推出「重慶火鍋-緋花」與中式拌麵「麵宗辣子」雙品牌，其中，「麵宗辣子」全台首店預計進駐高雄「義享天地」美食街；至於「訪韓式豆腐鍋」品牌，預計年底前在高雄「義享天地」展店，明年第三季進駐林口三井Outlet 展店！

此外，「燒肉風間」品牌，2024年預計在台中褔科路與台北大巨蛋展店，還將首度進軍泰國曼谷、開出海外首家直營店，未來將放眼東南亞燒肉市場！