恒生指數15日收漲390點，漲幅為2.38％，收報16,792點，大盤成交金額1,362億港幣，日增33.28％。國企指數漲126點，漲幅為2.28％，收報5,700點。恒生科技指數收報3,780點，漲2.22％。騰訊、阿里巴巴、友邦貢獻恒指較多。中移動、聯想集團、舜宇拖累大盤。

香港明報報導，恒生指數成份股中，75檔漲，7檔下跌，0檔無漲跌。東方海外漲9.37％，收報103.3港幣，是漲幅最大的成份股。舜宇跌2.04％，收報72.1港幣，是跌幅最大的成份股。

恒生科技指數成份股中，25檔漲，5檔下跌。漲幅最大的是蔚來，收報61.95港幣，漲6.99％。跌幅最大的是東方甄選，收報26.25港幣，跌5.58％。

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