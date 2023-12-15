精品界素有董娘俱樂部之名的麗晶精品，接連疫情三年營收創新高每年以10億業績增長，今年雖然國境開放，但麗晶精品仍以高品質服務，精品齊全度穩住忠誠客消費實力，預估全年營收逾70億元年增20％，再創新高。
麗晶精品董事總經理吳偉正強調，除了大咖國際精品與珠寶品牌提價效應，帶動營收年年增長，主要是商品調整包括餐飲帶客符合新舊會員需求，明年除了香奈兒持續改裝擴大，被稱作是東方愛馬仕的「SHANG XIA上下」、法國甜點首家店亦將於明年1～2月開幕。
隨著疫後國境解封，董娘貴婦們出國頻繁，吳偉正強調，麗晶精品屬於目的型精品採購，且疫情三年來全球精品價格一致化與在地化，多數貴客還是選擇麗晶消費，不受出國潮影響，甚至比疫情前業績成長300％，預計全年麗晶精品營收超越70億元，續創新高。
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