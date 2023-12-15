中央銀行15日發布11月銀行人民幣存款餘額，單月續減達35.21億元（以下均為人民幣）或2.6％、僅剩1,332.84億元。至11月底止，國內人民幣存款已連16個月下滑，續創2013年11月以來、近十年多來最低水準，累計今年以來蒸發619億元，減幅高達31.7％。

銀行主管表示，美國聯準會（Fed）明年可能降息3碼，市場預期升息循環已結束，但高利率仍未扭轉，美元高利仍有吸金力，加上大陸經濟尚未出現持續性的復甦，近兩年我國人民幣存款餘額逐步探底，12月續降機率不小。

央行指出，11月外匯指定銀行（DBU）人民幣存款月減44.15億元，減幅4.13％，降至1,068.2億元，其中，法人戶已連18個月下降、個人戶連33個月減少；國際金融業務分行（OBU）則月增8.94億元或2.98％，升至308.79億元。

央行官員指出，DBU餘額持續下滑主要反映兩大因素，一是法人支付三角貿易貨款，將人民幣存款轉兌為新台幣，二是法人戶人民幣貸款到期，都使得DBU餘額繼續減少；而OBU餘額上升，則因法人戶回收大陸地區所得，就使整體金額上升。

官員表示，美元存款利率仍相對人民幣高很多，加上今年以來人民幣表現疲弱，各種因素都使國內減持人民幣；不過，隨美國升息停止，國內人民幣存款減幅可能慢慢收斂，也不排除後續月份可見到止跌回升。

理財需求仍是國人考量重點，觀察近期市場趨勢，人民幣投資報酬低很多，個人戶仍是積極大量轉進美元，造成餘額繼續探底。以近月平均每月下跌50億元速度，預計最快2月就會跌破前低2013年10月的1,232.47億元。

以銀行各天期人民幣存款利率來看，目前1個月、3個月、6個月、9個月、1年等天期最高利率各為5.7％、1.9％、2.2％、1.35％、2.5％，競爭力相較美元遜色許多。而至於中銀台北轉存款利率，1個月期、3個月期及6個月期利率均為2.7％，9個月期及一年期同為2.6％。