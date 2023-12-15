日友（8341）轉投資66.04％的青新（6951）及安國轉投資的鈺寶（3150），今（15）日送件申請股票創新板上市，分別為今（112）年第 12、13 家申請股票創新板之國內企業。

青新環境工程公司負責人為張芳正，公司實收資本額4億元，該公司主要產品包括事業機構及醫療院所所產出一般、有害事業廢棄物及生物醫療廢棄物之清除作業，及青新木製造銷售等。

在獲利表現方面，去年稅前純益1.11億元，每股稅後純益（EPS）為2.64元，今年累計前三季EPS為1.64元。

鈺寶科技公司負責人為羅森洲，公司實收資本額為4.19億元，主要產品包無線音訊控制晶片及模組等。

在獲利表現方面，去年稅前盈餘6,033萬元，EPS為2.15元，今年累計前三季每股小幅虧損0.21元。