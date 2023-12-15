廣宇（2328）布局車用市場多年，隨著中國品牌客戶的積累，車用的營收占比也逐年提升，廣宇指出，今年1至11月車用營收占比已來到17％，12月還可望再提升，估全年占比將落在17％至18％間，明年則有機會問鼎二成。
為布局車用市場，廣宇近二年資本支出大增，繼2022年攀高至9億元後，今年累計前三季資本支出也已達到6.29億元，全年估逾7億元在望，廣宇指出，大筆的建設已在去年和今年相繼投入，明年會把重心放在製程的改善和機台的調整上，資本支出將不若前二年那麼高，估約5億元，不過隨著泰國廠產線2024年第一季整改完成，含馬來西亞在內的東南亞產能占比已到三分之一，已足敷使用。
隨著車用布局趨於成熟，廣宇樂看明年車用可望繳出雙位數成長的佳績，連帶營收占比也有望跨過二成大關，相較於今年的17％至18％再躍進，隨著車用貢獻力道加大，廣宇表示，有信心明年的表現會比今年和去年都好，另伴隨著產品組合優化，也期待明年的毛利率、淨利率可以重返2022年的水準。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：