廣宇（2328）布局車用市場多年，隨著中國品牌客戶的積累，車用的營收占比也逐年提升，廣宇指出，今年1至11月車用營收占比已來到17％，12月還可望再提升，估全年占比將落在17％至18％間，明年則有機會問鼎二成。

為布局車用市場，廣宇近二年資本支出大增，繼2022年攀高至9億元後，今年累計前三季資本支出也已達到6.29億元，全年估逾7億元在望，廣宇指出，大筆的建設已在去年和今年相繼投入，明年會把重心放在製程的改善和機台的調整上，資本支出將不若前二年那麼高，估約5億元，不過隨著泰國廠產線2024年第一季整改完成，含馬來西亞在內的東南亞產能占比已到三分之一，已足敷使用。

隨著車用布局趨於成熟，廣宇樂看明年車用可望繳出雙位數成長的佳績，連帶營收占比也有望跨過二成大關，相較於今年的17％至18％再躍進，隨著車用貢獻力道加大，廣宇表示，有信心明年的表現會比今年和去年都好，另伴隨著產品組合優化，也期待明年的毛利率、淨利率可以重返2022年的水準。