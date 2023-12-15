中國外匯交易中心（CFETS）宣布，自18日起，把銀行間「外幣對市場」、「外幣貨幣市場」的交易時間，延長至次日凌晨3時。

香港信報報導，CFETS通知指出，「外幣對市場」、「外幣貨幣市場」連續交易，中間不休市。會員可在交易達成後即時查詢和下載成交確認單。延長交易時段支持詢價（包括RFQ、ESP和協商交易功能）、競價和撮合交易模式。外幣對掉期撮合交易模式（C-Trade）交易時間暫維持不變。

每日上午7時至次日凌晨3時適用同一交易日期，起息日、到期日等交易清算相關日期，均以交易日期為基準進行計算。做市商制度適用時間相應延長，外幣對做市商應在延長交易時段繼續履行做市報價義務。

「外幣對市場」包括即期、遠期、掉期、貨幣掉期和期權等交易品種，「外幣貨幣市場」包括外幣拆借、以境外外幣債為抵押品的外幣回購、外幣同業存款和外幣利率互換等交易品種。以境內債券為抵押品的外幣回購交易時間不變。