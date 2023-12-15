竹科43周年園慶112年12月15日於園區同業公會舉行，園區同業公會李金恭理事長、立法院鄭正鈐委員、林思銘委員、新竹縣楊文科縣長、新竹市高虹安市長及苗栗縣鄧桂菊副縣長等均到場祝賀。竹科管理局特別請到旺宏電子吳敏求董事長暨執行長進行「Why Taiwan」專題演講，也邀請台積公司熱舞社進行開場表演，場面熱絡溫馨。

竹科管理局王永壯局長致詞時首先感謝園區夥伴接力推動產業領先，帶領臺灣轉變為技術導向的高科技大國，奠定我國產業的發展基石，成就了世界的竹科、臺灣的驕傲。

王局長表示，除了持續做好園區建設外，竹科也響應國際淨零趨勢，今年從單車、汽車到巴士都朝電動化發展，引進了YouBike2.0E電動輔助車以及大型電動巴士，也逐步增設公共停車場充電專用停車位與充電設施，落實低碳科學園區環境，同時也嘉惠周邊社區居民，朝向共榮共好優生活的目標邁進。

王局長指出，今年園慶的主軸是「竹建43，開闢群山」，打造護國群山，持續站穩全球供應鏈的關鍵地位，是竹科責無旁貸的使命。面對激烈的國際競爭與複雜的技術發展，竹科管理局期盼能與園區廠商合作無間，讓臺灣贏得產業先機。科學園區就是台灣創新發展的樞紐，科管局是護國群山的靠山，民間與政府攜手讓臺灣成為全球不可或缺的科技之島，一起為人類帶來更多美好的未來。