六福旅遊集團長年關注環境永續，今(15)日再度獲經濟部中小企業處社會創新平台的「Buying Power 社會創新產品及服務採購獎」貳獎，成為業界唯一連續7年獲獎的觀光業者。

六福旅遊集團除長年支持社會創新企業，與政府攜手共創社會創新生態，響應聯合國「SDG12 責任生產與消費」，從永續旅遊、永續食癒出發，採購在地優質產品，打造永續供應鏈，達成消費者、企業、生產者三贏的局面。

六福旅遊集團致力打造永續美好生活，旗下各品牌以「永續旅遊、永續食癒」出發，提供消費者獨特的旅遊及餐飲體驗，包含身為國內唯一結合野生動物園及主題遊樂園的六福村主題遊樂園，致力環境教育與動物保育，推出多種教育樂的獨特遊程，動物保育上不僅屢獲國際肯定，今年更獲邀於全球規模最大、參與人數最多的動物園獸醫專業組織－美國動物園獸醫協會(AAZV)發表研究成果，讓台灣動物保育成就揚名國際。

位處關西的「六福淺山聚落」則發展為循環經濟示範基地，採用友善農耕、零農藥、零化肥栽種，善用動物糞便、廚餘，兼顧環境永續同時創造地方產值，讓遊客能透過大地療癒身心。台北六福萬怡酒店更將運用四鐵共構優勢，發展減碳旅遊，持續擴大永續生活圈。

集團實踐「永續食癒」也不遺餘力，除積極串聯上下游產業鏈，透過支持社創產品和綠色採購，關西六福莊取得環保署綠色旅店標章，六福萬怡也獲北市服務業環保標章旅館標章，館內粵亮廣式料理已連續4年獲AMOT溯源餐廳認證，六福萬怡敘日全日餐廳和關西六福莊好望角餐廳更進一步取得環保署綠色餐廳認證，達到源頭減量、使用在地食材、推行惜食點餐，集團旗下餐飲不使用魚翅、犀牛角等製品，堅持「天然選材、健康烹調、友善大地、在地食鮮」四大原則，讓民眾安心享用。