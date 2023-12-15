工商協進會15日舉辦「捐熱血、分享愛」活動，在老天爺放晴助威下，一早熱情捐血人便陸陸續續湧現，第一位捐血人是自外縣市來台北觀光的劉小姐，路過便熱情響應；理事長吳東亮雖然過了捐血年齡而不能參與，但特別到現場為熱心捐血人致意及為工作同仁打氣。
捐血民眾中，有夫妻推著嬰兒車一起來捐血的幸福溫馨畫面，也有很多是好朋友揪團逗陣一起做公益，還有公司同事利用午休時間大家一起挽起袖子捐熱血。今日總計270人響應，獲捐熱血多達355袋、88,750cc，也為連日來的血荒略盡棉薄之力。
工商協進會表示，今年是自疫情以來連續第四年舉辦捐血活動，民眾做公益的熱情依舊不減，獲捐熱血依然豐盛；協會再次感謝今日踴躍參與活動的每位熱心捐血人，更謝謝捐血中心多位同仁的服務與幫忙，使得這次活動能順利、圓滿完成，並能獲得滿意的成果。
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