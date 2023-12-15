證交所公布，台股發行量加權股價指數本周漲幅為1.67％，上市股票總市值達55.94兆元，周市值大增9,247億元；今年來市場日平均成交金額為2,805.87億元，股票成交量週轉率為97.91％。

證交所統計，今日台股發行量加權股價指數收盤為17,673.87點，周漲289.88點，周漲幅1.67％，主要由權值股領漲，台灣50指數收盤漲幅約為2.1％。

產業別指數方面，漲幅以光電類指數上漲4.57％最大，跌幅以電機機械類指數下跌1.61％為最大。

集中交易本周市場成交值為1兆7,663.75億元，全體上市股票成交金額為1兆6,295.67億元，股票成交量週轉率為2.5％。

各產業上市股票成交值前三名為：半導體類5,372.81億元，占全體上市股票交易金額32.97％；電腦及週邊設備類2,421.33億元，占全體上市股票交易金額14.86％；電子零組件類1,943.03億元，占全體上市股票交易金額11.92％。

成交量週轉率前三名產業為：電器電纜類7.87％、電機機械類7.01％、電腦及週邊設備類6.81％。

累計今年年初開盤迄今共229個交易日，集中市場總成交值為64兆2,545.32億元，市場日均值為2,805.87億元，股票成交量週轉率為97.91％，股票日平均成交量週轉率為0.43％。

累計至今日止，全體上市公司市值為55兆9,375.12億元，周市值增加9,247.71億元，增幅約為1.68％。

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