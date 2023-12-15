關務署台北關表示，有關海關人員涉嫌縱放加熱式菸草案，全案已進入起訴階段，海關將全力配合院檢作業提供相關事證，協助釐清事實。

台北關指出，本案式於2022年10月間由該關查緝單位查獲大量未申報加熱式菸草，經主動回溯調查快遞通關貨物X光圖檔並比對輪值班表發現，該員於值勤時段均未攔查該等貨物，該員涉有違法情事，爰於同年11月初移送司法機關立案調查，同時將該涉案關員調離原單位。該員於法院裁定羈押後，即依公務員懲戒法第4條規定，停止其職務。

台北關進一步表示，海關今年到11月為止，光是查獲的加熱式菸草數量就高達9萬3392條，海關會持續與主管機關合作強化邊境管理，維護民眾健康安全。

台北關強調，肅貪防弊海關責無旁貸，將秉持「依法行政，毋枉毋縱」態度，全力配合院檢查辦，有關人員涉案，將嚴懲不貸，絕不護短。該關同時呼籲業者落實法遵及推動誠信治理，共同建構安全優質的通關環境。

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