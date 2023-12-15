關務署台北關表示，有關海關人員涉嫌縱放加熱式菸草案，全案已進入起訴階段，海關將全力配合院檢作業提供相關事證，協助釐清事實。
台北關指出，本案式於2022年10月間由該關查緝單位查獲大量未申報加熱式菸草，經主動回溯調查快遞通關貨物X光圖檔並比對輪值班表發現，該員於值勤時段均未攔查該等貨物，該員涉有違法情事，爰於同年11月初移送司法機關立案調查，同時將該涉案關員調離原單位。該員於法院裁定羈押後，即依公務員懲戒法第4條規定，停止其職務。
台北關進一步表示，海關今年到11月為止，光是查獲的加熱式菸草數量就高達9萬3392條，海關會持續與主管機關合作強化邊境管理，維護民眾健康安全。
台北關強調，肅貪防弊海關責無旁貸，將秉持「依法行政，毋枉毋縱」態度，全力配合院檢查辦，有關人員涉案，將嚴懲不貸，絕不護短。該關同時呼籲業者落實法遵及推動誠信治理，共同建構安全優質的通關環境。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：