美國國家發明家學院(NAI，National Academy of Inventors)於2023年12月12日公佈美國國家發明家學院院士(NAI Fellow)名單，國立陽明交通大學講座教授莊紹勳獲選2023年發明家院士。其重要發明及學術研究，獲評審委員肯定而獲獎，將於2024年6月接受表彰並授予院士奬章。
今年公佈的美國國家發明家院士為學術發明家最高榮譽。計有162名獲得2023年院士，來自於美國35個州及10個國家、118所研究型大學、政府機關及非營利性研究機構，擁有高達4600多項美國專利，對於提升人類生活品質，促進社會福祉與經濟發展有顯著貢獻和深遠影響。
莊教授因「傑出發明表現出高度多產的創新精神，這些發明對人類生活品質、經濟發展和社會福利產生了實際的影響」而獲獎。獲得該組織院士的基本要件，除了質與量的專利外，亦需具有高影響性的學術論文。莊教授重要的發明包含(1) 第三個物理崩潰行為的發現，改寫人們只停留對於軟崩潰(soft-breakdown)和硬崩潰(hard-breakdown)的認知，可以提升手機在密碼指紋辨識等的應用。(2)打破快閃記憶體停留在28奈米的瓶頸，未來三奈米以下可以結合台灣在高階處理器的優勢，創造出獨特的嵌入式記憶體技術，建立奈米世代的里程碑。對於AI、物聯網、資訊安全等的發展，將帶來重大影響。
莊教授為伊利諾大學電機工程博士，師從半導體泰斗薩支唐(C. T. Sah)院士(註1)。1987 年起任教於交大電子工程系所，現為陽明交大終身講座、聯華電子研究講座、IEEE Life Fellow。曾任電機資訊學士菁英班主任、教育部頂尖大學計畫執行長、國際長等職，推動與歐美名校學生交換計畫，具創新思維，對於高等教育的提昇及國際化，不遺餘力。其40年任教期間，學術研究名揚國際，因此受邀至史丹佛大學、加州大學講學。與國內半導體大廠，台積電、聯電合作無間、逾二十多年以上。榮獲國科會三次傑出研究獎、國科會傑出學者計畫主持人、國科會傑出特約研究員獎、潘文淵研究傑出獎、國際傑出發明家終身成就獎、IEEE全球最佳分會獎等。
在學術研究上，莊教授專精於矽半導體領域的主流技術(註2)，涵蓋半導體IC產業核心，如CMOS邏輯IC技術與非揮發性記憶體。前者包括電晶體微縮(係高階CPU晶片的技術)，如目前熱門的三奈米、二奈米技術。後者記憶體包括浮閘記憶體(隨身碟核心)到各個型式前瞻記憶體，記憶體內運算單元等。實務應用廣及CPU、GPU、MCU、手機及可攜裝置、固態硬碟與儲存、電腦、汽車電子甚至物聯網、AI 應用、5G/6G通訊及金融資訊安全(Encryption)等商業用途。
莊教授更積極從事國際學術社群事務，擔任IEEE要職，如EDS最高決策的執委會委員(Board of Governor)達12年之久、亞太區域分會主席、傑出講師、IEEE Fellow 評選委員。多種IEEE期刊編輯及 Springer Nature資深編輯; 半導體頂尖國際會議(VLSI/IEDM)主持人、主講人、學術委員等，發揮對國際社群的影響力。更早於2002年榮獲史上台灣第一個在IEEE的全球分會獎，提昇台灣的國際能見度。
註1：CMOS發明人及MOS 電晶體理論先軀，當年承襲2次諾貝爾得主John Bardeen 實驗室，伊利諾大學得以更加發揚光大，在半導體領域居全球翹楚)
註2:目前電腦、筆電CPU、微控制器、手機晶片、AR/VR等可攜式裝置(portable devices)、輝達 AI晶片等的核心
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