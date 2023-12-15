國立臺灣海洋大學貢寮USR計畫步入第四年，今年擴展為「貢寮美境山海川區域發展深耕計畫」，大學社會責任實踐範圍也延伸至雙溪區，持續發揮「生態共好」的核心理念，全方位協助在地居民利用農水資源，推動地方永續發展。海大研發長張文哲教授表示，地方創生最重要的就是發現地方的DNA，之前吸引KID林柏昇和柯有綸前來，今年網紅香蕉跟著海大教授「一日體驗」後，直接帶著海大教授研發多項具有在地DNA的產品以及海大深耕地方的主題短片，熱情分享給所有粉絲朋友用力按讚。(影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=R8M7sWjEFE0)
海大貢寮USR團隊在貢寮雙溪地區的生態保育，從潮間帶物種調查、雞母嶺、丹內丹內野奢莊園導覽計畫到環保酵素的研發等，充分整合學術資源與社區合作。何攖寧助理教授以貢寮為起點，將海男海女所累積的資料和海大透過科研設備所搜集到的生態資訊，結合得更為完整；邱昱嘉助理教授則是與雙溪合作，幫助在地農民製作及使用酵素，減少化肥或農藥使用，減輕河道負荷，已有不錯成果，同時也在雞母領、丹內丹內發掘生態永續場域；網紅香蕉在現場深刻感受教授們對在地生態議題的專業和用心。
海大貢寮USR曾獲遠見USR「生態共好」及「在地共融」兩項楷模獎，同步持續推展「在地共融」，游明敏特聘教授開發共乘巴士APP，積極推動「在地人服務在地人」；蕭堯仁副教授與社區耆老合作重現牽罟飯文化的珍貴記憶，把幾十年前的味道找回來；謝忠恆助理教授則是帶著學生和在地夥伴一起打造黑鳶裝置藝術。針對在地農漁產業，海大食科系老師們更是研發多項具經濟效益的特色產品，蔡震壽教授研發突破讓在地石花凍可常溫保存達兩年；貢寮高捕獲量的鯖魚，宋文杰教授研發出鯖魚麵；而張君如副教授則是用當地食材開發高蛋白零食，幫助銀髮族吃得更健康。張文哲研發長強調，這就是發現地方的DNA，也是地方創生最重要的事，非常感謝在地人的支持。
海大團隊深入貢寮雙溪，保留並分享在地珍貴的傳統文化和美好生態，今年也進一步推動「偏鄉理財教育」，許文宜助理教授邀請台灣第一個專職推廣財金智慧的非營利組織「財金智慧教育推廣協會」周行一校長與海大合作，澳底國小校長黃家裕說：學校給孩子在理財相關的課程不多，非常感謝海大將理財教育帶到澳底國小，教小朋友理財和正確的金錢觀念；貢寮區長柯建輝也很高興能有多樣的教育機會進入貢寮，期待海大能將課程擴展至貢寮其他學校；香蕉即興Beatbox，讓海大偏鄉兒童理財開課儀式熱鬧登場，小朋友開心極了！
香蕉跟著海大教授「一日體驗」，深刻認識到海大多年來與在地人的密切合作，共同促進地方繁榮發展，也迫不及待分享海大紀錄短片「貢寮雙溪USR：生態共好、在地共融、偏鄉教育」，以及張君如老師研發的高蛋白零食椒鹽和麻辣口味的咔啦蝦、蕭堯仁老師的卯澳海女石花菜、宋文杰老師研發的山藥米蛋糕等20份有在地DNA的特色產品給粉絲朋友，讓更多人看到貢寮、雙溪的特色與美好。香蕉Fb連結：https://fb.watch/oWUgPXrgXv/?mibextid=qC1gEa
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