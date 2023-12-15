人民幣兌美元在岸價（CNY）15日收盤升314個基本點，升破7.1元，創逾半年新高，盤中高見7.0981元。人民幣兌美元在岸價15日收報7.0987元，較上一交易日升值314個基本點，這是2023年6月初以來首次升破7.1元大關。

香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）15日也一度升破7.1元，高見7.0976元，截至15日下午5時1分，離岸價報7.1066元，在岸價報7.1040元。

人民幣兌美元中間價15日報7.0957元，升值133個基本點。上一交易日中間價7.1090元，上一交易日官方收盤價7.1301元，上日夜盤收報7.1099元。

外匯交易員指出，歐洲主要央行與美國聯準會（Fed）政策分歧，繼續施壓美元，且年末季節性結匯偏多，人民幣延續升勢並升破7.1元。另有交易員認為，美元轉弱明顯緩解人民幣外部壓力，預期人民幣短期仍有反彈空間，中長期表現則取決於大陸經濟復甦進展。

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