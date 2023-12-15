新竹科學園區15日舉辦43周年園慶，竹科管理局局長王永壯表示，今年竹科營業額下半年後來居上、重返成長，上半年約衰退19％，今年全年則約衰退10％，仍會是僅次於2022年的歷史第二高，「軟硬整合」是未來推動園區發展的重點，並且盤點未來20、30年的用地需求、公共設施狀況，逐步落實，打造低碳園區，作全球的典範。
王永壯表示，去年竹科營收約1.6兆元，今年雖有小幅衰退，不過下半年除了光電業外多已重返成長，雖然大環境仍未好轉，但半導體景氣下半年已慢慢回升，他相信明年景氣就會復甦，2025年大爆發，園區及竹科產值將再創新高。
至於目前竹科推動中的生醫園區、X基地，招商都有不錯進展，廠辦出租呈現供不應求。投資35億元的生醫園區第三棟大樓將落成啟用，廠商申請踴躍，甚至有廠商申請一次五個樓層的需求，反應生技產業蓬勃發展；X基地第一期第一棟軟體大樓預計明年啟用，廠商進駐踴躍，第二、三棟要設計發包招標。
此外，竹科寶山一期已建設完成，台積電全球研發中心今年啟用，寶山二期作為台積電2奈米基地，目前建廠與公共工程同時進行，進展順利，台積電2奈米第一座廠將於明年4月進機。
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