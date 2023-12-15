輔導會職訓中心今(15)日舉辦112年下半年日間養成班「汽機車修護」等9個班隊聯合結訓典禮，由主任關永忠親自主持，會中除頒發學員結訓證書外，並頒贈成績優異、服務熱心與全勤等各類型表現優異學員獎狀，場面交織順利完成學業的喜悅和即將離別的感傷氣氛。
關永忠主任致詞時表示，這次結訓的9個班隊訓練時數皆是904小時，受訓期間在每位老師認真教導下，都已獲得職場所需專業基本技能，並取得相關證照與認證，對於後續就業有加分效果；主任也期許學員都能以所學為基礎，在職場上虛心學習努力提升專業知能，同時讓自己重新出發，接受新身分、新工作，身段柔軟，時時檢討精進，才能從激烈競爭中脫穎而出，在業界發光發熱。
聯合結訓典禮的學員中有129 位是屆退官兵，結訓後身分即將轉變為榮民，關主任特別請大家務必前往各地榮服處報到，並透過申請數位榮福卡成為會員獲得第一手資訊，如此才可以瞭解輔導會提供給榮民像穩定就業津貼、會外職訓補助，及就學補助等各項福利，不要讓自己的權益睡著了。
最後，關永忠主任呼籲所有學員，將在中心所學訓練、設施與生活照顧等口耳相傳給親朋好友，讓他們都有機會分享輔導會的資源，同時也能確立中心存在的價值。
職訓中心113年自辦及委外訓練班隊名稱、訓練時數、招生人數、報名時間及受訓期程等訊息，均公開於職訓中心官方網站（http://www.vtc.gov.tw/）及FB粉絲團（https://www.facebook.com/vtcgov），歡迎榮民、榮眷及屆退官兵踴躍報名參訓。
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