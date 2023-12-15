由大眾控（3701）轉投資50.44％的攸泰科技（6928）今（15）日送件申請股票上市，為今（112）年第19家國內公司申請股票上市。

攸泰科技公司負責人為簡民智，公司實收資本額為7.5億元，主要產品包括產業電腦、嵌入式板卡及其週邊零組件等。

在獲利表現方面，去年稅前淨利2.15億元，每股稅後盈餘（EPS）3.13元，今年前三季EPS為2.99元。

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