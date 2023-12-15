僑光科大學生實習成果亮眼！僑光科技大學重視學生職場實務學習成效，4年前，開國內大學先河，辦理產學合作績優實習機構頒獎典禮，獎勵實習學生轉任為該機構正式員工成效卓著的合作實習機構，並請機構推薦留任學生中有具體優良事蹟者，為績優實習校友，將學生實習成功案例，薪火相傳。

僑光科大15日在僑光館國際會議廳舉辦「2023第四屆產學合作績優實習機構頒獎典禮」。今年獲選為績優實習合作的機構，包括三信商銀、台中商銀、王品餐飲、星巴克、太宇科技、綠點高新科技、陽信商銀、永豐商銀、宏全國際、全國電子、全聯實業、楓康超市、何嘉仁文教、大倉久和飯店、星享道酒店、屋馬燒肉、全家國際餐飲、橘色極品鍋物、米塔集團，及集思國際會議等20家知名企業。

僑光重視學生大四實習，實習的意義是為職涯鋪路，目的是探索和學習，趁正式踏入職場前先探索職涯，並認識自己，讓學生養成主動學習的心態，了解正職的工作內容和產業樣態，如果只能重複做相同的庶務，那實習就失去意義了。

僑光科大董事長陳伯濤表示，學校教育首重學生品德培養，及應用AI工具技能，以提升職場競爭力，學生至企業實習是接軌就業的捷徑，創造學校、學生與產業三贏局面。

僑光科大辦理校外實習課程成果斐然，今年6月再次獲教育部肯定「通過」校外實習評鑑，本次受評20學校中，5所「通過」、12所「有條件通過」及3所「未通過」，整體通過率25％。

前次106學年度受評40學校，僅有8所「通過」，連續兩輪通過校外實習課程績效評量機率僅5％，僑光蟬聯「通過」評鑑，堪稱校外實習的頂尖大學。