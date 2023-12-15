中美晶（5483）15日召開董事會，通過2023年上半年度盈餘發放現金股利案，今年上半年每股稅後純益約8.36元，每股將配發3.5元現金股利，配發總金額為20.52億元。除息基準日為2024年2月2日，股利發放日為2024年3月1日。
中美晶今年前三季合併營收約608.2億元，稅後純益76億元、每股稅後純益12.96元，已逼近去年全年EPS 14.87元的9成，中美晶今年前三季營收、稅後淨利率、EPS皆創下歷史新高。
中美晶（5483）15日召開董事會，通過2023年上半年度盈餘發放現金股利案，今年上半年每股稅後純益約8.36元，每股將配發3.5元現金股利，配發總金額為20.52億元。除息基準日為2024年2月2日，股利發放日為2024年3月1日。
中美晶今年前三季合併營收約608.2億元，稅後純益76億元、每股稅後純益12.96元，已逼近去年全年EPS 14.87元的9成，中美晶今年前三季營收、稅後淨利率、EPS皆創下歷史新高。
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