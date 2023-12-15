60歲的徐先生從汽車業高管退休後，仍希望能夠投入職場發揮所長，進而來到銀髮人才資源中心參與各項倡議論壇及講座，並透過中心所提供的「一對一深度職涯諮詢」服務，成功協助徐先生聚焦職涯規劃，進而順利重返職場，開啟人生職場第二春。

徐先生一路做到汽車業高階主管，並於今年3月退休，因仍維持良好的身心狀態，期望能夠重返職場。期間徐先生積極參與銀髮中心所舉辦的倡議論壇及講座，透過職涯諮詢師運用九型人格測驗，檢測出徐先生擁有責任、自律且有效率地完成各項任務；經過多次諮詢後，徐先生主動向諮詢師提出想擔任長照巴士的駕駛員，不僅結合過往汽車維修專業，藉由工作服務更多人。為協助徐先生重啟第二人生，就服員建議他先考取職業駕照，再推介他至地方政府社會處擔任巴士駕駛員，實現自我價值。

桃竹苗分署表示，2025年我國即將邁入超高齡社會，為鼓勵企業活化中高齡及高齡人力，勞動部自109年12月4日推動「中高齡者及高齡者就業促進法」，銀髮人才服務措施，今年甫成立的桃竹苗區銀髮人才資源中心可提供免費職涯諮詢服務，同時對於仍在職場或想重新回到職場的壯世代們，辦理各種多元的課程及就業服務。

銀髮中心呼籲不論是中高齡者、二度就業者或是退休者，發揮自己所能延續自身價值，可多加利用桃竹苗區銀髮人才資源中心「一對一深度職涯諮詢」這項免費資源，透過專業職涯諮詢師提供的就業支持、職涯規劃、履歷健檢等免費服務，將專業所長、人生經驗成為個人的職涯亮點，歡迎任何有求職需求的中高齡，洽詢桃竹苗區銀髮人才資源中心(03)558-3456。