中國人民銀行黨委15日召開擴大會議，傳達學習中共中央經濟工作會議精神。人行會議提到，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。綜合運用多種貨幣政策工具，維持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供給量與經濟成長及物價水準預期目標相符。增加逆週期與跨週期調節，引導信貸合理成長、均衡投放，提升金融對實體經濟支持質效。
新浪財經報導，人行會議提到，發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，持續做好支持民營經濟發展壯大金融服務。因城施策精準實施好差別化房屋信貸政策，更好支持剛性和改善性住房需求，一視同仁滿足不同所有制房企合理融資需求。增加對保障性住宅建設等「三大工程」的支持力度，推動房地產業轉型和高品質發展。
人行會議強調，持續深化金融改革開放。穩慎紮實推動人民幣國際化，完善境外人民幣市場建設，提升跨國人民幣業務服務實體經濟的能力。
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